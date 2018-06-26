Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом, были освобождены стратегические высоты.

Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку в связи со 100-летним юбилеем создания Вооруженных сил Азербайджана.

Глава государства отметил, что в результате успешной операции, проведенной до этого праздника, в прошлом месяце, Отдельной общевойсковой армией в Нахчыване, были освобождены 11 тысяч гектаров земли, оккупированной армянами в начале 1990-х годов.

«Были проведены большие инженерные и разведывательные работы. Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом. Азербайджанский военнослужащий еще раз показал героизм, отвагу. Мы освободили стратегические высоты. Сегодня мы контролируем стратегические коммуникации, дороги. Нахчыванская операция еще раз показала, что азербайджанская армия – сильная армия. Еще показала, что мы с большим профессионализмом можем выполнить и выполняем любую задачу. Отныне азербайджанская армия всегда должна быть готова к восстановлению территориальной целостности нашей страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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