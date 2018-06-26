Недалек день победы азербайджанской армии - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня каждый гражданин Азербайджана, каждый азербайджанец, проживающий за рубежом, гордится азербайджанской армией.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, все годы существования государственности в Азербайджане защитником территориальной целостности страны были его доблестные Вооруженные силы.

«В период Азербайджанской Демократической Республики, которая просуществовала недолго, героическую борьбу с армянскими захватчиками тоже вели Вооруженные силы. После того, как великий лидер Гейдар Алиев в 1993 году вновь пришел к власти в Азербайджане, началась большая работа в сфере строительства армии, как и во всех других сферах, и была создана современная азербайджанская армия. Неслучайно, что сегодня азербайджанская армия в числе сильнейших армий мира», - сказал Мирзазаде.

Азербайджанская армия, сказал депутат, неоднократно демонстрировала свою доблесть, в том числе два года назад в апрельских боях, а недавно в Нахчыване, во время освобождения села Гюннут.

«Азербайджанское государство уделяет серьезное внимание развитию Вооруженных сил, общество поддерживает нашу армию, существует единство армии и народа, чем мы можем гордиться. В существовании сильной армии большие заслуги Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Апрельские бои, недавняя победа в Нахчыване показали, что день победы азербайджанской армии, освобождения земель от армянской оккупации недалек», - сказал депутат.

Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил. И сегодня в Баку на площади Азадлыг прошел военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

Военный парад принял Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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