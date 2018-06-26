Президент Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС и министра обороны Турции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акара и министра обороны Нуреттина Джаникли.

Передав свои поздравления в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на проведенных в Турции выборах, глава государства отметил, что это высокая оценка, которую народ дал работе, проделанной за последние годы под руководством Президента Турции.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акара и министра обороны Нуреттина Джаникли и военнослужащих братской Турции в параде, посвященном 100-летию создания азербайджанской армии.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что братские и дружественные отношения между Азербайджаном и Турцией и дальше будут успешно развиваться во всех сферах, в том числе в оборонной сфере.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и министр обороны Нуреттин Джаникли передали главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и министр обороны Нуреттин Джаникли поздравили главу государства с победой, одержанной на президентских выборах, проведенных в Азербайджане, подчеркнули, что испытывают чувство гордости в связи с участием в параде, посвященном 100-летию создания азербайджанской армии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать свои приветствия Президенту Турции.

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