Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана Сейедом Аббасом Салехи.

Подчеркнув важность проведения Дней иранской культуры в Азербайджане, глава государства выразил уверенность в том, что эти мероприятия будут организованы на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в прошлом году в Иране также очень успешно прошли Дни азербайджанской культуры, с интересом встреченные иранской общественностью.

Глава государства подчеркнул, что Иран обладает древней и богатой культурой, отметил, что в свою очередь азербайджанская общественность с нетерпением ждет Дни иранской культуры.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил сказанные им и Президентом Ирана Хасаном Рухани слова «Азербайджанский и иранский народы объединяют исторические и культурные связи».

Глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном очень успешно развиваются в различных сферах, в том числе в направлении культурного сотрудничества. Все вопросы, стоящие на повестке дня этих отношений, нашли свое решение, и сегодня связи находятся на высоком уровне.

Глава государства сказал, что визит министра культуры и исламской ориентации Ирана Сейеда Аббаса Салехи в Азербайджан внесет свой вклад в дело укрепления сотрудничества.

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Аббас Салехи передал главе государства самые искренние приветствия Президента Ирана Хасана Рухани, отметил, что Президент Ирана выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей, развивающихся между Ираном и Азербайджаном.

Гость выразил удовлетворение в связи с визитом в Азербайджан в преддверии Дней иранской культуры, выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на высоком уровне.

Он также передал свои поздравления по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Ирана Хасана Рухани, попросил передать свои приветствия Президенту Ирана.

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