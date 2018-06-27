Увеличено число помощников Первого вице-президента Азербайджана

27 июня 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличено число помощников Первого вице-президента Азербайджана.

Согласно распоряжению о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении структуры и определении численности сотрудников Администрации Президента Азербайджана» № 2922 от 30 мая 2017 года численность сотрудников Администрации Президента Азербайджана увеличена с 415 до 425 штатных единиц.

Кроме того, число помощников Первого вице-президента увеличено с пяти до шести, число сотрудников сектора по обеспечению деятельности Первого вице-президента – с 9 до 14, штатные единицы Секретариата Первого вице-президента увеличены с 12 до 16 человек.

Напомним, что на настоящее время назначены четыре помощника Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Анар Алакбаров, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндюз Керимов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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