БАКУ /Trend/ - Увеличено число помощников Первого вице-президента Азербайджана.

Согласно распоряжению о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении структуры и определении численности сотрудников Администрации Президента Азербайджана» № 2922 от 30 мая 2017 года численность сотрудников Администрации Президента Азербайджана увеличена с 415 до 425 штатных единиц.

Кроме того, число помощников Первого вице-президента увеличено с пяти до шести, число сотрудников сектора по обеспечению деятельности Первого вице-президента – с 9 до 14, штатные единицы Секретариата Первого вице-президента увеличены с 12 до 16 человек.

Напомним, что на настоящее время назначены четыре помощника Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Анар Алакбаров, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндюз Керимов.

(Текст: Кямаля Сеидова)