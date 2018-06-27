Продемонстрированное на военном параде вооружение и высокая боеготовность армии обеспечивают превосходство Азербайджана - депутат

27 июня 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военный парад, состоявшийся в Баку в связи со 100-летием азербайджанской армии, наглядно продемонстрировал высокий уровень организации в стране работы в сфере строительства армии.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, каждый гражданин нашей страны понимает, что в нынешних сложных условиях единственная сила, на которую можно опереться в вопросе восстановления территориальной целостности страны, – это национальная армия.

«В своем выступлении Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Азербайджан должен восстановить и восстановит свою территориальную целостность. Для этого надо было создать сильную армию, и сегодня мы этого добились. Это вызывает у нас чувство гордости, а у Армении - страх», - сказал Бабаоглу.

Как сказал депутат, неслучайно сразу после выступления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пресса агрессора - Армении стала подробно анализировать каждый момент этого выступления.

«Но отношение врага к вопросу не меняет реальности. Азербайджанская армия одерживает одну победу за другой, и эти серьезные успехи формируют изменения, которые создадут новый этап в решении проблемы», - сказал Бабаоглу.

По мнению депутата, этот новый этап, начавшийся с апрельских боев, продолжается освобождением от оккупации села Гюннут и прилегающих высот.

«Касаясь нынешней военной ситуации, Президент Ильхам Алиев заявил, что враг должен знать, что у него нет ни одного военного или стратегического объекта, которые не смогла бы уничтожить азербайджанская армия. Азербайджанская армия может уничтожить все вражеские объекты, все пункты стратегического назначения», - сказал парламентарий.

Главный редактор добавил, что продемонстрированные на военном параде вооружения, высокая боеготовность и высокий патриотический дух азербайджанской армии – основные факторы, обеспечивающие превосходство Азербайджана.

«Безусловно, необходимую работу параллельно продолжают осуществлять азербайджанская дипломатия и внешнеполитические институты», - сказал Бабаоглу.

Отметим, что 26 июня в Баку прошел военный парад, посвященный 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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