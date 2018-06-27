Избран новый председатель Федерации турецко-американских ассоциаций

БАКУ /Trend/ -Тохан Хазинедар избран председателем Совета директоров Федерации турецко-американских ассоциаций на очередном общем конгрессе федерации.

Бывший председатель федерации Атилла Пак поздравил Тохана Хазинедара и вручил ему значок организации.

Тохан Хазинедар родился 1 января 1971 года. Он имеет степень магистра в области строительного инжиниринга Индианского университета. Хазинедар является бизнесменом, говорит на турецком и английском языках. Женат, имеет одну дочь.

Тохан Хазинедар заявил, что продолжит служить турецко-американскому сообществу вместе с вновь избранными членами исполнительного совета и всеми его ассоциированными членами.

«От имени азербайджанского общества я поздравляю Тохана Хазинедара с его недавним избранием на пост председателя Федерации турецко-американских ассоциаций. Для меня большая честь и привилегия быть избранным в качестве вице-президента и члена исполнительного совета федерации в пятый раз. Я с нетерпением жду начала выполнения своих обязанностей во благо азербайджанского народа», - сказала глава Культурного центра Азербайджана в Нью Йорке Зохрех Шарифи в своем письме председателю Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуаду Мурадову.

Федерация турецко-американских ассоциаций является некоммерческой организацией, созданной в 1956 году с целью объединения и поддержки турецкой общины в Соединенных Штатах. Наряду с другими объединениями, в федерацию также входят Азербайджанская ассоциация в Нью-Йорке и Азербайджанское общество Америки.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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