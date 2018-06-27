В Азербайджан прибудет замглавы МИД Афганистана

27 июня 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Афганистана Хикметом Халилом Карзаем прибудет в Азербайджан для участия в заседании Международной контактной группы по Афганистану, которое пройдет завтра в Баку, говорится в сообщении посольства Афганистана в Азербайджане, распространенном в среду.

На заседании, которое будет проведено при организации Азербайджана, страны-партнеры будут обсуждать вопросы достижения мира и стабильности в Афганистане.

Ранее глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил, что 28 июня в Баку пройдет заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа – это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя Международной контактной группы.

В заседании примут участие примерно 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в контактной группе, также ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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