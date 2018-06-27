Утвержден новый состав Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении нового состава Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

В состав Наблюдательного совета вошли премьер-министр Новруз Мамедов, заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Валех Алескеров, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

В распоряжении говорится, что ликвидируется первая часть распоряжения Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана» от 27 ноября 2008 года.

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