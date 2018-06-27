Президент Ильхам Алиев выделил средства на разработку генплана Баку

27 июня 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по разработке генерального плана Баку.

Согласно распоряжению, с целью привлечения влиятельной международной консалтинговой компании для организации разработки генерального плана Баку из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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