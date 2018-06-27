Захватническая политика Армении лишает ее регионального сотрудничества - Махмуд Мамедгулиев (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Захватническая политика Армении лишает ее регионального сотрудничества.

Об этом в среду сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, замминистра, выступая на заседании в Ереване, отметил, что военный конфликт и продолжающаяся оккупация не позволяют в полной мере использовать торгово-экономический потенциал региона.

Махмуд Мамедгулиев добавил, что не освобождение Арменией территорий Азербайджана и не вывод своих войск в конечном итоге лишают саму Армению регионального сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и других сферах.

Замминистра сказал, что государства региона должны построить региональное сотрудничество и торговые отношения на основе территориальной целостности каждого государства, уважения суверенитета и норм и принципов международного права. Мамедгулиев отметил, что продолжение оккупации в отношении Азербайджана является существующей и вызывающей сожаление реальностью, и добавил, что важно правильно подходить ко всем вопросам и называть проблемы своим именами.

Замминистра добавил, что Азербайджан не имеет никаких ни к кому претензии, и подчеркнул, что страна, наоборот, стремится к взаимовыгодному сотрудничеству для обеспечения среды, где царят стабильность и добрососедские отношения.

В ходе выступления Мамедгулиев остановился на вопросах реформ, необходимых ОЧЭС, развития отраслевого сотрудничества, направленного на результат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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