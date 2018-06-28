Арзу Нагиев: Азербайджан гордится своей армией, входящей в число сильнейших в мире

28 июня 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведением грандиозного военного парада, состоявшегося в Баку 26 июня, Азербайджан направил всему миру месседж о том, что способен освободить свои оккупированные территории военным путем. Об этом в четверг сказал Trend политический эксперт Арзу Нагиев.

Сегодня азербайджанская армия оснащается самым современным вооружением и технологиями, сказал эксперт, подчеркнув, что для молодого независимого государства нелегко было создать такую армию, входящую в число сильнейших армий мира. "Этим гордится каждый азербайджанец, и со временем мы станем свидетелями продолжительных успехов азербайджанской армии", - сказал Нагиев.

«На параде Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев еще раз отметил, что большая часть доходов, получаемых от нефти, направляется на развитие и оснащение армии. Естественно, что все это дает основание говорить, что наша армия укрепляется, и готова к любой ситуации», - сказал эксперт.

Напомнив, что ярким примером этому стали апрельские бои 2016 года, Нагиев подчеркнул, что азербайджанская армия доказала свою способность обеспечить территориальную целостность Азербайджана. «Апрельские бои укрепили веру в победу, вдохновили азербайджанский народ. Такжеа это еще раз доказала Нахчыванская операция. Все это результат серьезных реформ, проводимых в данной сфере, успешной стратегии, осуществляемой в области развития армии», - сказал Нагиев.

Эксперт напомнил, что на параде была продемонстрирована современная техника не только зарубежного, но и отечественного производства.

Также Нагиев добавил, что полностью совершенствовались и национальные кадры в этой сфере.

Напомним, что 26 июня в Баку на площади Азадлыг прошел военный парад по случаю 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана.

В параде участвовало около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовало около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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