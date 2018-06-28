Было ожидаемо, что турецкий народ продемонстрирует на выборах свою волю - депутат

БАКУ /Trend/ - Результаты президентских и парламентских выборов в Турции были ожидаемыми.

Об этом в четверг сказал Trend депутат парламента Азербайджана Таир Керимли.

По его словам, было вполне ожидаемо, что турецкий народ продемонстрирует на этих выборах свою волю.

«Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах была ожидаемой, и было очень приятно, что турецкая пресса особо отметила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил Эрдогана с победой. Это является очередным наглядным подтверждением дружбы и братства Азербайджана и Турции. Отправка в страну военных Турции в связи со 100-летием азербайджанской армии еще раз говорит о нерушимости дружбы и братства между двумя государствами», - сказал Керимли.

Депутат отметил, что выборы в Турции были абсолютно демократическими и справедливыми.

«Эти выборы еще раз продемонстрировали, что Турция способна обеспечить проведение абсолютно демократических и справедливых выборов и народ может проявлять свою волю на выборах. Проголосовало более 50 миллионов избирателей, что доказывает их активность», - сказал депутат.

Отметим, что 24 июня в Турции прошли парламентские и президентские выборы.

Согласно предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок «Народное единство» (Партия справедливости и развития - ПСР и Партия националистического движения - MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP -147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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