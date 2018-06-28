Посол Норвегии завершил дипмиссию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Норвегии Барда Ивара Свендсена в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.
На встрече было высоко оценено надежное партнерство между странами в энергетической сфере.
Посол выразил признательность Азербайджану за поддержку в осуществлении дипломатической деятельности.
Мамедъяров пожелал Свендсену успехов в дальнейшей дипломатической работе.
Напомним, что Свендсен начал работать послом в Азербайджане в сентябре 2014 года.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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