Россия будет вносить свой вклад для эффективного председательства Азербайджана в ОЧЭС - МИД (Версия 2)

28 июня 2018 18:01 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Россия будет вносить свой вклад для эффективного председательства Азербайджана в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Со своей стороны могу пожелать новому председательству и новому председательствующему успехов в работе. Мы со своей стороны будем обеспечивать конструктивный вклад и с тем, чтобы работа была действительно по-настоящему эффективной», - сказала она.

Отметим, что Азербайджан принял председательство в ОЧЭС на 38-м заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло 27 июня в Армении.

На заседании страна была представлена заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Азербайджан будет председательствовать в ОЧЭС до декабря 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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