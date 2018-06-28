В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народного писателя Имрана Гасымова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Имрана Гасымова.

В ноябре 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской литературы, прозаика, драматурга, киносценариста и публициста, общественного деятеля, лауреата Государственной премии, народного писателя Имрана Гашим оглу Гасымова.

Согласно распоряжению, министерству культуры, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, поручено осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного писателя Имрана Гасымова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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