Президент Ильхам Алиев утвердил план мероприятий по системе контроля экспортно-импортных операций

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по совершенствованию системы контроля экспортно-импортных операций".

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено обеспечить координацию исполнения утвержденного частью один этого распоряжения Плана мероприятий с соответствующими государственными органами и раз в квартал, до 25 числа месяца после каждого квартала, информировать Президента о проделанной работе; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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