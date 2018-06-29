Азербайджан находится в центре усилий по экономической интеграции Афганистана в регион – Госдеп США (ФОТО)

29 июня 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан находится в центре усилий по экономической интеграции Афганистана в регион, сказала в пятницу журналистам первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэлс.

В связи с этим Уэлс упомянула коридор Lapis lazuli, в котором Азербайджан играет большую роль.

"Мы все собрались здесь, чтобы поддержать позицию президента Афганистана Ашрафа Гани по поддержанию мира в Афганистане и борьбе с "Талибан". Мы здесь, чтобы направить мощный посыл в поддержку режима прекращения огня, который установил Ашраф Гани в Афганистане. Мы на стороне мирных жителей и борцов с "Талибан", - сказала она.

Уэлс отметила, что США очень благодарны правительству Азербайджана за поддержку, оказываемую США в борьбе с "Талибан" и установлении мира в Афганистане.

Совместная борьба Азербайджана и США за мир в Афганистане является одним из главных показателей крепких отношений между двумя странами, добавила она.

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Azernews Newspaper
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