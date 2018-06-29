Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД орденами и медалями

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел.

В распоряжении говорится, что в связи со 100-летним юбилеем создания азербайджанской полиции группа сотрудников министерства внутренних дел награждена орденами «За службу Отечеству» первой, второй и третьей степени, медалями «За Отчизну» и «За отвагу» за обеспечение общественной безопасности и правопорядка, особые заслуги в борьбе с преступностью и отличие при выполнении поставленных задач.

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