Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД орденами и медалями

29 июня 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел.

В распоряжении говорится, что в связи со 100-летним юбилеем создания азербайджанской полиции группа сотрудников министерства внутренних дел награждена орденами «За службу Отечеству» первой, второй и третьей степени, медалями «За Отчизну» и «За отвагу» за обеспечение общественной безопасности и правопорядка, особые заслуги в борьбе с преступностью и отличие при выполнении поставленных задач.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев назначил нового замминистра здравоохранения
Общество 19:36
Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на формирование электронного сельского хозяйства
Политика 18:17
Президент Ильхам Алиев присвоил двум офицерам МВД высшие звания
Политика 17:31
Президент Ильхам Алиев присвоил Кямалу Гафарову почетное звание "Заслуженный врач"
Политика 17:13
Президент Ильхам Алиев утвердил форму и знаки различия военнослужащих Службы внешней разведки
Политика 28 июня 19:04
Президент Ильхам Алиев утвердил план мероприятий по системе контроля экспортно-импортных операций
Политика 28 июня 18:56
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народного писателя Имрана Гасымова
Политика 28 июня 18:37
Утвержден новый состав Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана
Политика 27 июня 18:20
Президент Ильхам Алиев выделил средства на разработку генплана Баку
Политика 27 июня 18:16
Президент Ильхам Алиев назначил заместителей министра культуры и начальника Госслужбы при министерстве
Общество 27 июня 17:31
С 2019 года в Азербайджане будут выдаваться новые водительские удостоверения
Политика 27 июня 16:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская сторона высоко оценивает отношение Президента США к стране
Политика 27 июня 15:55
В Азербайджане будут утверждены новые госпошлины за регистрацию мобильных устройств и отчуждение автомобилей
Бизнес 27 июня 15:41
Азербайджан повысил ставку акцизного налога на производимые в стране сигареты
Бизнес 27 июня 14:36
В Азербайджане будет создан кластер малого и среднего бизнеса
Бизнес 26 июня 17:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана
Политика 26 июня 15:35
Президент Азербайджана: Апрельские бои развеяли миф, созданный Арменией о своей армии
Политика 26 июня 14:19