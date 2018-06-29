Президент России принял предложение о подписании конвенции о правовом статусе Каспия

29 июня 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин принял предложение правительства страны о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Соответствующее распоряжение президента России размещено на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением на высшем уровне», — отмечается в документе.

В этой связи Министерство иностранных дел России в ходе переговоров о подписании указанной конвенции получает право вносить в её одобренный проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Отметим, что 5 декабря 2017 года министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам состоявшейся в Москве встречи глав МИД стран «Каспийской пятёрки» заявил, что её участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия.

Работа над рамочным документом продолжалась почти 20 лет. Как подчеркнул Лавров, текст документа фактически готов к подписанию лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на пятом Каспийском саммите, который пройдёт в Казахстане в текущем году.

Лавров заявил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

В начале июня замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что проведение саммита «Каспийской пятёрки», на котором предполагается подписать конвенцию о правовом статусе моря, намечается на август.

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