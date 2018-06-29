Президент Ильхам Алиев выделил средства на формирование электронного сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по формированию электронного сельского хозяйства.

В распоряжении говорится, что для развития системы электронного сельского хозяйства из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству сельского хозяйства будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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