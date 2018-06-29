Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

29 июня 2018 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Примите сердечные поздравления по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой. За прошедшие годы белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности. Убежден, что отношения между нашими странами, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо белорусского и азербайджанского народов. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и неизменных успехов, а гражданам дружественного Азербайджана – мира и добра", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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