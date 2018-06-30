Arab News: Выбор Азербайджана местом проведения встречи по Афганистану – не случайность

БАКУ /Trend/ - Выбор Азербайджана местом для проведения встречи по Афганистану не было случайностью.

Об этом сказал директор Центра исследований внешней политики имени Дугласа и Сары Эллисон при фонде "Наследие" (The Heritage Foundation) Люк Коффи в своей статье, опубликованной в Arab News.

На этой неделе в Баку состоялось заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа – это платформа, посредством которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона Центральной Азии.

Контактная группа собирается два раза в год, объединяя 60 стран и несколько неправительственных организаций, и все они привержены делу развития Афганистана.

«Говоря о прошедшей в Баку встрече можно отметить несколько важных моментов. Во-первых, выбор Азербайджана не был случайным. В Азербайджане уже проходили важные международные встречи. Будучи местом, для организации дипломатических встреч и проведения сложных переговоров, Баку является «Женевой» на Южном Кавказе. Например, совсем недавно, в феврале, в Баку состоялись встречи на высшем уровне между военным командованием США и России», - говорится в статье.

Директор Центра отметил, что Азербайджан продемонстрировал приверженность развитию Афганистана.

«В прошлом году Баку сыграл ключевую роль в запуске транзитного коридора «Ляпис-Лазури». Это сеть автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов, которые свяжут Афганистан с европейскими рынками, и будут играть важную роль в экономическом развитии страны», - говорится в статье.

Коффи пишет, что в декабре 2017 года в Баку прошло седьмое министерское заседание «Сердце Азии-Стамбульский процесс».

«Хотя МКГ является глобальным форумом, «Сердце Азии - Стамбульский процесс» - это региональный форум, направленный на улучшение экономики Афганистана и политическое развитие страны. Поэтому неудивительно, что Баку был также заинтересован в проведении последней встречи МКГ», - отмечает директор Центра.

Во-вторых, в ходе встречи в центре внимания был вопрос о необходимости мирного процесса между афганским правительством и движением «Талибан», пишет автор, отмечая, что в последние месяцы в Афганистане появились положительные признаки возможного политического урегулирования.

По словам автора, все еще неизвестно действительно ли существует политическая воля для урегулирования конфликта в Афганистане. Поэтому встречи МКГ настолько важны, пишет Коффи.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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