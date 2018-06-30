Армения почувствует силу азербайджанской армии, в случае не решения нагорно-карабахского конфликта - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В случае, если азербайджано-армянский нагорно-карабахский конфликт в скорейшем времени не найдет свое справедливое решение, то противник почувствует силу Азербайджанской армии.

Об этом в субботу на служебном совещании сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Министр обороны, еще раз поздравив военнослужащих по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил, высоко оценил подготовку личного состава, а также боевой техники и состава авиационных средств, участвовавших на военном параде. Министр довел до внимания участников заседания, высокую оценку, выраженную высокопоставленными военными делегациями, прибывшими в Азербайджан из различных стран для участия в праздничных мероприятиях, в связи с организацией юбилейных торжеств, в частности проведением военного парада.

Особо подчеркнув внимание и заботу, оказываемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Вооруженным силам, генерал-полковник отметил, что проведенные на высоком уровне праздничные мероприятия еще раз продемонстрировали всему миру военную мощь страны и боеспособность азербайджанской армии.

Касаясь текущей обстановки на фронте, министр обороны подчеркнул важность особого внимания уделяемого повышению боеготовности, дисциплине личного состава и его бдительности во время ведения боевого дежурства.

Министр обороны отметил слова, озвученные Верховным главнокомандующим в своих выступлениях о том, что Азербайджан больше не смирится с оккупацией своих земель, и сказал, что затягивание решения конфликта ведет к его возобновлению в более широких масштабах.

"Конфликт в скорейшем времени должен найти свое справедливое решение в рамках норм и принципов международного права. В противном случае, противник почувствует волю и патриотизм азербайджанского народа, а также силу оружия нашей Армии", - добавил генерал-полковник.

Затронув учения, которые будут проведены в прифронтовой зоне со 2-го по 6-ое июля, министр обороны дал указания соответствующим должностным лицам. Министр отметил, что основное внимание на учениях должно быть уделено применению войск и выполнению боевых задач, согласно различным сценариям по освобождению оккупированных территорий, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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