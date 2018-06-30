Армения почувствует силу азербайджанской армии, в случае не решения нагорно-карабахского конфликта - министр (ФОТО)

30 июня 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В случае, если азербайджано-армянский нагорно-карабахский конфликт в скорейшем времени не найдет свое справедливое решение, то противник почувствует силу Азербайджанской армии.

Об этом в субботу на служебном совещании сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Министр обороны, еще раз поздравив военнослужащих по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил, высоко оценил подготовку личного состава, а также боевой техники и состава авиационных средств, участвовавших на военном параде. Министр довел до внимания участников заседания, высокую оценку, выраженную высокопоставленными военными делегациями, прибывшими в Азербайджан из различных стран для участия в праздничных мероприятиях, в связи с организацией юбилейных торжеств, в частности проведением военного парада.

Особо подчеркнув внимание и заботу, оказываемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Вооруженным силам, генерал-полковник отметил, что проведенные на высоком уровне праздничные мероприятия еще раз продемонстрировали всему миру военную мощь страны и боеспособность азербайджанской армии.

Касаясь текущей обстановки на фронте, министр обороны подчеркнул важность особого внимания уделяемого повышению боеготовности, дисциплине личного состава и его бдительности во время ведения боевого дежурства.

Министр обороны отметил слова, озвученные Верховным главнокомандующим в своих выступлениях о том, что Азербайджан больше не смирится с оккупацией своих земель, и сказал, что затягивание решения конфликта ведет к его возобновлению в более широких масштабах.

"Конфликт в скорейшем времени должен найти свое справедливое решение в рамках норм и принципов международного права. В противном случае, противник почувствует волю и патриотизм азербайджанского народа, а также силу оружия нашей Армии", - добавил генерал-полковник.

Затронув учения, которые будут проведены в прифронтовой зоне со 2-го по 6-ое июля, министр обороны дал указания соответствующим должностным лицам. Министр отметил, что основное внимание на учениях должно быть уделено применению войск и выполнению боевых задач, согласно различным сценариям по освобождению оккупированных территорий, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:51
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 79 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 29 июня 09:51
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 июня 09:48
Азербайджанская армия под командованием Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева заняла достойное место среди армий мира - министр
Политика 27 июня 15:02
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 118 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 27 июня 09:50
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 26 июня 10:48
Азербайджан доказал на поле боя высочайший уровень боеспособности своей армии - министр
Политика 25 июня 18:23
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 25 июня 09:38
Минобороны подготовило видеоролик в связи со 100-летием азербайджанской армии (ВИДЕО)
Политика 24 июня 12:14
В небе над Баку состоятся показательные полеты самолетов «Соло Тюрк» и «Турецких звезд»
Общество 24 июня 11:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 24 июня 10:05
Оперативная обстановка на линии фронта находится под полным контролем ВС Азербайджана - минобороны
Политика 23 июня 18:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 23 июня 09:30
Закир Гасанов: Военный баланс между Азербайджаном и Арменией значительно изменился в нашу пользу
Политика 22 июня 12:27
Инженерно-саперные войска ВС Азербайджана провели учения (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 22 июня 12:16
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 июня 09:18
Состоялся очередной выпуск курсантов Азербайджанской высшей военной школы им. Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 21 июня 12:30
Закир Гасанов: К 100-летию ВС Азербайджан подошел с успехами на фронте
Политика 21 июня 10:30