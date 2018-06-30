Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева

30 июня 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет братскому азербайджанскому народу, который провел месяц Рамазан в мире и спокойствии, еще много таких праздников. С чувством большой радости воспринял то, что азербайджанский народ, оказав Вам доверие на проведенных в апреле этого года выборах, переизбрал Вас Президентом. Убежден, что Вы с той же уверенностью и решительностью будете продолжать политику нашего великого лидера Гейдара Алиева, которую Вы успешно проводили до сих пор, и передаю Вам свои поздравления по этому случаю. Желаю решения сложных вопросов, прежде всего, карабахской проблемы, продолжения по восходящей успехов, достигнутых Азербайджаном, как страной, живущей в условиях независимости, стабильности и благосостояния. Я не забываю гостеприимства, радушия и почтительности, оказанных Вами мне и сопровождавшим меня лицам во время визита в Баку 11-12 апреля 2017 года. Признателен Вам за то, что поинтересовались и выразили поддержку работе, связанной с образованием, о которой я говорил в ходе того визита, в частности, носящему мое имя университету в моем родном городе Кайсери. Для нас высокая честь в качестве небольшого знака благодарности назвать общежитие, где проживают 375 студентов, именем великого лидера Гейдара Алиева. Студенты, пользующиеся услугами этого общежития, будут знать и с благодарностью вспоминать великого лидера, являющегося архитектором и созидателем современного независимого Азербайджана. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас и Вашу уважаемую супругу Мехрибан ханум с праздниками. Мой дорогой брат господин Ильхам Алиев, желаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана счастья", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сигналы и ракеты из Баку: что быстрее дойдет до Еревана?
Точка зрения 29 июня 19:58
Президент Ильхам Алиев назначил нового замминистра здравоохранения
Общество 29 июня 19:36
Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 29 июня 19:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на формирование электронного сельского хозяйства
Политика 29 июня 18:17
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД орденами и медалями
Политика 29 июня 17:52
Президент Ильхам Алиев присвоил двум офицерам МВД высшие звания
Политика 29 июня 17:31
Президент Ильхам Алиев присвоил Кямалу Гафарову почетное звание "Заслуженный врач"
Политика 29 июня 17:13
Президент Ильхам Алиев утвердил форму и знаки различия военнослужащих Службы внешней разведки
Политика 28 июня 19:04
Президент Ильхам Алиев утвердил план мероприятий по системе контроля экспортно-импортных операций
Политика 28 июня 18:56
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народного писателя Имрана Гасымова
Политика 28 июня 18:37
Утвержден новый состав Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана
Политика 27 июня 18:20
Президент Ильхам Алиев выделил средства на разработку генплана Баку
Политика 27 июня 18:16
Президент Ильхам Алиев назначил заместителей министра культуры и начальника Госслужбы при министерстве
Общество 27 июня 17:31
С 2019 года в Азербайджане будут выдаваться новые водительские удостоверения
Политика 27 июня 16:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская сторона высоко оценивает отношение Президента США к стране
Политика 27 июня 15:55
В Азербайджане будут утверждены новые госпошлины за регистрацию мобильных устройств и отчуждение автомобилей
Бизнес 27 июня 15:41
Азербайджан повысил ставку акцизного налога на производимые в стране сигареты
Бизнес 27 июня 14:36
В Азербайджане будет создан кластер малого и среднего бизнеса
Бизнес 26 июня 17:46