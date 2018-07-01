Дугин: Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план

БАКУ /Trend/ - Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план. Об этом журналистам на освобожденном селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района сказал лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

«Многие ложно предполагают, что партнерство России с Арменией вредит отношениям с Азербайджаном. На самом деле это абсолютно не так, отношения России с Азербайджаном вышли на первый план»,- отметил он.

По словам Дугина, Баку также играет ключевую роль во взаимоотношениях России с Турцией и Ираном.

В освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Физулинского района проходит конференция с участием российских общественных деятелей. Название международной конференции - "Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе". Организаторы мероприятия – Международное евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб.

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