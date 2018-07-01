В Джоджуг Марджанлы проходит конференция "Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе"

1 июля 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района проходит конференция «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе".

Для участия на конференции в Джоджуг Марджанлы прибыли известные представители российской общественности, депутаты Госдумы России, в том числе лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко, зампредседателя комитета Госдумы Дмитрий Савельев, помощник спикера Госдумы России Владислав Калхидов и другие.

Выступая на открытии конференции председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что мероприятие такого рода, когда на некогда ранее оккупированных территориях в Нагорном Карабахе российские и азербайджанские специалисты обсуждают отношения России и Азербайджана, проводится впервые. Он подчеркнул, что отношения Азербайджана и России носят братский характер.

Лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, в свою очередь отметил, что отношения России и Азербайджана продолжают укрепляться. «Это связано с принципиальными решениями президентов России и Азербайджана, нацеленными на стратегическое развитие отношений. Однако в этот процесс не были вовлечены общественные деятели обеих стран, в связи с чем было принято решение о расширении подобных связей. Мы часть единого культурного пространства, у нас древние связи",- отметил политолог.

По его словам, союз народов России и Азербайджана – полный, настоящий. «Мы хотим выразить нашу солидарность Азербайджану на его право на мирное сосуществование. Азербайджан - единственный и главный союзник России на Кавказе", - заявил Дугин.

По его словам, роль Азербайджана в стратегических планах РФ неуклонно возрастает, между странами сложились общие позиции по ряду вопросов.

Дугин подчеркнул необходимость уважения суверенитета и национальной идентичности.

"Для России Нагорный Карабах – является территориальной частью Азербайджана. Такую же позицию занимает мировое сообщество. Это консенсус всего правового мира", - сказал Дугин.

Участники мероприятия обменяются мнениями по перспективам развития сотрудничества Азербайджана и России.

"Возвращение пяти районов является единственным альтернативным решением для разблокирования переговорного процесса. Стороны были близки к договоренности. Азербайджан был готов пойти на уступки. Эти договоренности должны соблюдаться, такова позиция России. Этого придерживается президент России", - подчеркнул лидер Международного Евразийского движения.

Депутат Госдумы России, член партии "Единая Россия" Алексей Езубов, в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан и Россия - самодостаточные государства, и исходя из этого они выстраивают свои отношения.

"Позиция России по нагорно-карабахскому конфликту неизменна, мы надеемся на ее скорейшее урегулирование", - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин напомнил, что в Азербайджане проживает около 150 тысяч русских, которые "с удовлетворением наблюдают за движением Азербайджана навстречу России"."Наши президенты опираются на здравый смысл и понимают, что подобное движение необходимо. Азербайджанский и русский народы очень близки по менталитету – они также не воинственны, настроены на дружный лад", - сказал он.

При этом Забелин напомнил, что многие проживающие в Азербайджане русские воевали в Нагорном Карабахе и отдали свои жизни за него, не ради наград, а во имя своей Родины.

Азербайджанский депутат Эльман Мамедов, в свою очередь, отметил, что на территории Армении находится очень современная и оснащенная российская военная база.

"Россия защищает воздушное пространство Армении. Это говорит о том, что у России есть множество рычагов давления на Армению, и мы надеемся, что Россия займет справедливую позицию в этом вопросе", - сказал он.

(Автор: Али Гасымов)

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