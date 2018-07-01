Российский военный эксперт: Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов

1 июля 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов. Об этом на конференции "Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе" заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Россия и Азербайджан прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов. Это борьба с международным терроризмом и другие угрозы. Наш союз не направлен против кого-то", - сказал он.

По его словам, две страны должны понять, как обеспечить стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

"Принципиально важно для России и Азербайджана не допустить присутствие американских кораблей на Каспии. Азербайджан суверенное и сильное государство и никто не может на него давить", - сказал эксперт.

Коротченко отметил, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

"Возвращение Арменией 5 оккупированных районов ощутимо помогло бы процессу урегулирования", - добавил он.

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Azernews Newspaper
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