Президент Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции по случаю 100-летия азербайджанской полиции

2 июля 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции по случаю 100-летия азербайджанской полиции.

На торжественном мероприятии, проводимом в понедельник по этому случаю, поздравительное письмо главы государства зачитал помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

В письме отмечается, что эта дата является значимым событием не только для органов внутренних дел, но и для независимого Азербайджанского государства.

“После того, как в 1991 году Азербайджан обрел независимость, страна находилась в неуправляемом состоянии. Это оказало отрицательное влияние на органы полиции, криминогенная ситуация вышла из-под контроля. Возвращение Гейдара Алиева к политической власти в 1993 году спасло государство от пропасти. Сегодня политика Гейдара Алиева успешно продолжается. В стране обеспечена справедливая защита прав человека. Азербайджанская полиция является основной структурой, защищающей государственность. Я уверен, что азербайджанская полиция с успехом продолжит борьбу против преступности”, - говорится в письме.

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