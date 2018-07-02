Рамиль Усубов: В Азербайджане в течение года раскрывается более двух тысяч преступлений

2 июля 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение года раскрывается более двух тысяч преступлений. Благодаря осуществленным мерам в значительной степени сократилось количество случаев нарушения прав и свобод человека, случаев, создающих условия для коррупции, и других негативных проявлений. Об этом на торжественной церемонии посвященной 100-летнему юбилею азербайджанской полиции, сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Министр отметил, что за последние 15 лет в Азербайджане общее число преступлений, а также количество фактов хулиганства, краж, умышленного нанесения ущерба здоровью на 100 тысяч человек меньше, а в ряде случаев, в разы меньше, по сравнению со странами Европы. «За последние 15 лет судебно-следственным органам были переданы свыше 48 тысяч человек, находящихся в розыске. Раскрытие преступлений, в среднем, составляет 87 процентов. Примерно 88 процентов зарегистрированных преступлений – это преступления, не представляющие никакой тяжкой опасности, или менее тяжкие преступления», - отметил глава МВД.

Усубов добавил, что единство народа и власти в Азербайджане проявляется в создании и укреплении стабильности, в обеспечении безопасности страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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