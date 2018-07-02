Новый представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал свою работу в Азербайджане

2 июля 2018 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавно назначенный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо начал свою деятельность, приняв делегацию оптометристов японской гуманитарной миссии «Фуджи» во главе с лауреатом Премии Нансена доктором Акио Канаи.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Это 14-й визит в Азербайджан гуманитарной миссии «Фуджи». Миссия продолжится до 11 июля.

Данная гуманитарная деятельность будет проводиться в Гяндже 3-5 июля, в Шамкире - 6-7 июля и 9 июля в Баку. В конце миссии запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами государства.

Гуманитарная миссия «Фуджи» с 2005 года до сегодняшнего дня потратила около 2,6 миллиона долларов на гуманитарную деятельность в Азербайджане. В страну доставлено около 54 тысяч оптических очков и других предметов в качестве пожертвования для деятельности УВКБ в Азербайджане. В общей сложности более 28 тысяч беженцев, вынужденных переселенцев и других лиц этой категории воспользовались услугами бесплатного обследования глаз.

Гуманитарная инициатива по проверке зрения в рамках миссии помощи «Фуджи» всегда высоко оценивалась УВКБ ООН и правительством Азербайджана, а также бенефициарами. Эти усилия демонстрируют понимание проблемы беженцев, с которой столкнулся Азербайджан, и содействие работе УВКБ ООН.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Австралия остановит прямую финансовую помощь Палестине
Другие страны 16:37
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 16:27
ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития - Гулам Исхакзаи
Политика 15:44
Армении пора выполнять решения международных организаций по Нагорному Карабаху - Савельев
Нагорно-карабахский конфликт 13:10
Обнародованы сроки завершения бурения первой скважины на азербайджанском газовом месторождении "Абшерон"
Энергетика 10:54
Швейцарская компания огласила сроки начала поставок в Азербайджан вагонов для пассажироперевозок по БТК (Эксклюзив)
Бизнес 1 июля 20:45
Зампредседателя Госдумы: Карабах и семь прилегающих районов должны быть возвращены Азербайджану
Нагорно-карабахский конфликт 1 июля 17:52
Российский военный эксперт: Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов
Политика 1 июля 17:02
В Джоджуг Марджанлы проходит конференция "Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе"
Политика 1 июля 16:14
Дугин: Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план
Политика 1 июля 15:25
Российский политолог: Азербайджан является главным стратегическим партнером России на Кавказе
Политика 1 июля 15:21
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 1 июля 09:36
Туркменистану нужно сотрудничать с Баку и Анкарой для выхода на газовый рынок Европы
Энергетика 1 июля 07:01
Азербайджан и Вьетнам могут создать совместные ИКТ – компании (Эксклюзив)
ИКТ 30 июня 21:39
Президент Азербайджана поздравил бурундийского коллегу
Политика 30 июня 18:22
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады
Политика 30 июня 18:16
Азербайджан и Корея подписали соглашение о таможенном сотрудничестве (ФОТО)
Бизнес 30 июня 17:01
Азербайджан и Иран могут создать совместную торговую структуру
Бизнес 30 июня 16:25