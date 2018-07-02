Новый представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал свою работу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Недавно назначенный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо начал свою деятельность, приняв делегацию оптометристов японской гуманитарной миссии «Фуджи» во главе с лауреатом Премии Нансена доктором Акио Канаи.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Это 14-й визит в Азербайджан гуманитарной миссии «Фуджи». Миссия продолжится до 11 июля.

Данная гуманитарная деятельность будет проводиться в Гяндже 3-5 июля, в Шамкире - 6-7 июля и 9 июля в Баку. В конце миссии запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами государства.

Гуманитарная миссия «Фуджи» с 2005 года до сегодняшнего дня потратила около 2,6 миллиона долларов на гуманитарную деятельность в Азербайджане. В страну доставлено около 54 тысяч оптических очков и других предметов в качестве пожертвования для деятельности УВКБ в Азербайджане. В общей сложности более 28 тысяч беженцев, вынужденных переселенцев и других лиц этой категории воспользовались услугами бесплатного обследования глаз.

Гуманитарная инициатива по проверке зрения в рамках миссии помощи «Фуджи» всегда высоко оценивалась УВКБ ООН и правительством Азербайджана, а также бенефициарами. Эти усилия демонстрируют понимание проблемы беженцев, с которой столкнулся Азербайджан, и содействие работе УВКБ ООН.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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