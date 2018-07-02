ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития - Гулам Исхакзаи

2 июля 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития.

Об этом в понедельник сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи, выступая на конференции по национализации и приоритизации Целей устойчивого развития в Азербайджане.

По его словам, ООН высоко оценивает усилия Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития.

Как сказал Исхакзаи, чтобы достичь Целей устойчивого развития, госструктуры должны работать совместно с частным сектором и гражданским обществом.

Резидент-координатор отметил, что для информирования о Целях устойчивого развития должны еще более развиваться национальные механизмы, должна проводиться еще большая работа с женщинами, социально незащищенными группами населения.

Целью конференции, организованной представительством ООН в Азербайджане и Национальным координационным советом по устойчивому развитию, является приоритизация целей и показателей устойчивого развития и поддержка усилий Азербайджана по их согласованию с местными условиями.

Конференция внесет вклад в подготовку национального добровольного отчета к Форуму ООН на высоком уровне в 2019 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Новый представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал свою работу в Азербайджане
Политика 16:07
Армении пора выполнять решения международных организаций по Нагорному Карабаху - Савельев
Нагорно-карабахский конфликт 13:10
Обнародованы сроки завершения бурения первой скважины на азербайджанском газовом месторождении "Абшерон"
Энергетика 10:54
Швейцарская компания огласила сроки начала поставок в Азербайджан вагонов для пассажироперевозок по БТК (Эксклюзив)
Бизнес 1 июля 20:45
Зампредседателя Госдумы: Карабах и семь прилегающих районов должны быть возвращены Азербайджану
Нагорно-карабахский конфликт 1 июля 17:52
Российский военный эксперт: Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов
Политика 1 июля 17:02
В Джоджуг Марджанлы проходит конференция "Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе"
Политика 1 июля 16:14
Дугин: Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план
Политика 1 июля 15:25
Российский политолог: Азербайджан является главным стратегическим партнером России на Кавказе
Политика 1 июля 15:21
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 1 июля 09:36
Туркменистану нужно сотрудничать с Баку и Анкарой для выхода на газовый рынок Европы
Энергетика 1 июля 07:01
Азербайджан и Вьетнам могут создать совместные ИКТ – компании (Эксклюзив)
ИКТ 30 июня 21:39
Президент Азербайджана поздравил бурундийского коллегу
Политика 30 июня 18:22
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады
Политика 30 июня 18:16
Азербайджан и Корея подписали соглашение о таможенном сотрудничестве (ФОТО)
Бизнес 30 июня 17:01
Азербайджан и Иран могут создать совместную торговую структуру
Бизнес 30 июня 16:25
Вручены награды последней группе участников Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 30 июня 15:05
Глава госагентства о возможностях развития МСП в Азербайджане
Бизнес 30 июня 14:26