Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию участка автодороги Баку-Губа-госграница с Россией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по реконструкции участка 6-18 километр автомобильной дороги Баку- Губа-государственная граница с Россией.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции участка 6-18 километр автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 7,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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