Президент Ильхам Алиев: Высокий уровень азербайджано-белорусских отношений вызывает особое удовлетворение

2 июля 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Беларуси – Днем независимости. Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы. Последовательное социально-экономическое развитие страны является практическим подтверждением целенаправленности выбранного курса.

Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-белорусских двусторонних отношений, отражающий стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, углублению стратегического партнерства во благо наших дружественных народов.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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