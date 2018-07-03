Президент Ильхам Алиев: Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

3 июля 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю вас и в вашем лице весь американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки – Днем независимости. Азербайджан и Соединенные Штаты объединяют отношения дружбы и партнерства. Наши страны активно и плодотворно сотрудничают в борьбе с региональными вызовами и терроризмом, в вопросах безопасности, а также в экономической сфере. Особо значимо наше сотрудничество в энергетической сфере. Вызывает чувство удовлетворения поддержка Соединенными Штатами наших нефтегазовых проектов, служащих диверсификации транспортировки и источников энергии. Недавно введенный в эксплуатацию "Южный газовый коридор" - важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Наряду с этим все еще не решен нагорно-карабахский конфликт, являющийся самой тяжелой проблемой, с которой столкнулась наша страна. Мы с нетерпением ждем день, когда будут освобождены наши земли, оккупированные Арменией, и беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома. Поэтому мы возлагаем большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и на ваши, господин Президент, личные усилия для справедливого и мирного урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны и в соответствии с нормами международного права.

В этот знаменательный день передаю вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному американскому народу желаю вечного мира и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.

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Azernews Newspaper
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