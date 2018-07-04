В ходе учений азербайджанской армии были отработаны действия на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

В ходе совещания поэтапно и по времени были проработаны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.

В штабах были уточнены задачи, оценена обстановка, приняты решения и даны соответствующие указания войскам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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