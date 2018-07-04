Администрация Президента Азербайджана: Правительство в силах обеспечить безопасность страны и населения, и нормальный жизненный ритм

4 июля 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана в силах обеспечить безопасность страны и населения, и нормальный жизненный ритм общества во всех ситуациях, в том числе, во время чрезвычайных ситуаций. Об этом с уверенностью дают полное основание говорить работы, осуществленные во время произошедшего накануне события на подстанции "Азербайджанская ТЭС", которое привело к сбою в системе снабжения электроэнергий.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана, распространенном в среду.

В результате аварии, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская ТЭС» в городе Мингячевире, возникли проблемы в энергоснабжении большей части республики, в том числе, Абшеронского полуострова и города Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу взял под контроль этот вопрос, дал соответствующие поручения соответствующим государственным структурам по скорейшему устранению последствий аварии, и создал специальную Государственную комиссию в связи с данным вопросом. В соответствии со сложившимися условиями за короткое время под серьезный контроль были взяты предприятия стратегического назначения – сферы безопасности, топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, военная сферы, сфера обеспечения населения и др., на которые могло бы оказать негативное влияние прекращение подачи электроэнергии.

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