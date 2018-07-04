Гендиректор ВОЗ посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус для участия в национальной конференции на тему «Реформы здравоохранения в контексте исполнения Целей устойчивого развития» 4-6 июля будет находиться с визитом в Баку. Это первый визит Гебрейесуса в Баку в качестве гендиректора ВОЗ.

Это мероприятие является подготовкой к конференции высокого уровня по Целям устойчивого развития, проведение которой запланировано в октябре в Баку. На этой конференции будут приняты «Бакинские принципы по интеграции Целей устойчивого развития на национальном уровне и их ускорению». Проект документа в настоящее время обсуждается правительством Азербайджана и структурами ООН.

Во время визита генеральный директор посетит учебный центр по борьбе с туберкулезом при специализированном лечебном учреждении министерства юстиции Азербайджана. Данный центр является единственным центром со статусом центра сотрудничества с ВОЗ в области контроля над туберкулезом в тюрьмах мира.

Тедрос Адханом Гебрейесус также посетит Национальный центр онкологии Азербайджана и встретится как с медицинскими работниками, так и с пациентами для того, чтобы обсудить основные проблемы и успехи. ВОЗ поощряет скрининг рака шейки матки и готова оказать поддержку в разработке страной своей национальной программы скрининга и программы по вакцинации против вируса папилломы человека.

В рамках визита также состоятся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими высокопоставленными официальными лицами, в том числе вице-премьером Азербайджана и председателем Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедовым, министром здравоохранения Огтаев Ширалиевым и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Во время визита также состоится посещение Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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