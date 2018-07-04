Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение в связи с жаркой погодой (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в среду подписал распоряжение в связи с жаркими погодными условиями в Азербайджане, в котором говорится о серьезном соблюдении работодателями требований Трудового кодекса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В распоряжении говорится, что в связи с жаркой погодой 4, 5, 6, 7 июля 2018 года независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, установленной государственными органами, физическими и юридическими лицами, поручить руководству расположенных на территории республики организаций и учреждений, а также структурам, заключившим трудовой договор с работниками без создания предприятия, обеспечить строгое соблюдение второй части статьи 233 Трудового Кодекса и требований первой части дополнения №2 к Кодексу.

Согласно второй части статьи 233 Трудового Кодекса, лицам, работающим на открытом воздухе при температуре минимум 41 градусов тепла, предоставляется перерыв в соответствующем порядке, или работа приостанавливается.

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