В Азербайджане начался этап учений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Начался этап широкомасштабных учений ВС Азербайджана с боевой стрельбой, проводимый в дневное и ночное время суток, говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

На этом этапе войска выполняют задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, восстановлению линии обороны на выгодных рубежах и проведению широкомасштабной наступательной операции.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствуют навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также осуществляется эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

На различных полигонах и учебных участках мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполняют боевые стрельбы, практические запуски ракет и бомбометание с применением новых систем вооружения.

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