Али Гасанов: На фоне вчерашних событий абсолютное большинство в Азербайджане с честью вышло из этого испытания (версия 3)

4 июля 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На фоне вчерашних событий, связанных со сбоем в системе снабжения электроэнергией и вооруженным нападением на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, с уверенностью можно сказать, что абсолютное большинство в Азербайджане с честью вышло из этого испытания.

Об этом в среду на свой странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"Хорошие люди во всем видят светлые стороны, если они увидят что-то приятное, греющее душу, то делятся им с другими и стараются, чтобы все остальные извлекли пользу из этой красоты. Даже если они не видят ничего хорошего, они сами создают красоту и снова делятся с окружающими. Сразу же после аварии, произошедшей 3 июля под влиянием жаркой погоды при температуре 42-45 градусов, на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, играющей важную роль в энергообеспечении страны, по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана специальная Государственная комиссия, соответствующие структуры в соответствии с поручением главы государства приступили к оперативному устранению последствий аварии. В результаты предпринятых шагов были предотвращены все возможные случаи. Самое главное, что была сохранена жизнь наших граждан, удалось избежать гибели людей и за короткий промежуток времени было восстановлено снабжение электроэнергией", - написал Али Гасанов.

В то время, когда государственные структуры пытались устранить последствия аварии, отметил Али Гасанов, на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева было совершено вооружение покушение, он сам и его телохранитель были ранены.

"О случившемся сразу же было доложено Президенту Азербайджана, глава государства сделал поручения, лицо, совершившее преступление, было обезоружено и задержано", - отметил Али Гасанов.

По его словам, все хорошо знают, что ни одна страна не застрахована от чрезвычайной ситуации, крупных аварий и криминальных происшествий.

"Независимо от степени подготовки, эффект неожиданности, созданный чрезвычайными ситуациями, в каждой стране приводит к определенным последствиям. Несмотря на то, что криминогенная ситуация в нашей стране стабильная, что Азербайджан занимает последнее место в СНГ и Восточной Европе по числу преступлений и занимает передовые позиции по уровню раскрываемости преступлений, происшествия типа покушения на жизнь человека могут вызвать в обществе обеспокоенность, растерянность и фобию. Еще больший ажиотаж вызывает совершение таких преступлений против известных лиц", - сказал помощник Президента Азербайджана.

Как отметил Али Гасанов, конечно, дополнительную напряженность может вызвать тот факт, что последняя авария, а также известное криминальное происшествие произошли в Азербайджане в одно и то же время.

"В таких случаях все слои населения - от чиновников до простых граждан, от власти до оппозиции, от интеллигенции до рабочего, каждый здравомыслящий человек - должны прилагать все усилия для того, чтобы внести вклад в общее дело, в случае, если они не справляются с этим, то должны по крайней мере избегать любых лишних действий, которые могут помешать делу, не должны допускать действий, которые могут создать искусственную напряженность. Но, к сожалению, порой находятся люди, которые воспринимают человеческие бедствия, чрезвычайные аварии и криминальные происшествия в качестве источника материальных и политических дивидендов, получающие особое наслаждение от гибели человека", - добавил Али Гасанов.

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