Европарламент принял резолюцию по Азербайджану

4 июля 2018 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европарламент принял резолюцию по Азербайджану.

В документе есть специальный пункт по беженцам и вынужденным переселенцам. В документе содержится призыв поддержать серьезные усилия правительства по поддержке многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В документе также подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим союзником Евросоюза в области энергетики.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее - поверенный в делах (ФОТО)
Политика 20:48
В Азербайджане презентовано мобильное приложение "Карабах"
Политика 18:54
Экономические санкции ЕС против России будут продлены на полгода 5 июля
Европа 17:54
В Азербайджане пройдет сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 17:20
В Азербайджане в ближайшие дни возможны ливни и град
Общество 17:02
Гендиректор ВОЗ посетит Азербайджан
Политика 16:55
Лента новостей
Экс-президент Бразилии из тюрьмы пожелал удачи Обрадору
В мире 21:52
Благодаря сотрудничеству Азербайджан и США могут строить лучшее будущее - поверенный в делах (ФОТО)
Политика 20:48
В Азербайджане начался этап учений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 20:20
Самир Шарифов: Баку высоко ценит поддержку США реализации энергопроектов с участием Азербайджана
Экономика 20:16
Чехия готова ввести контроль на границах для борьбы с нелегальной миграцией
Европа 20:10
Google заверил пользователей Gmail в надежной защите данных
В мире 19:35
В Баку автобусы перешли на обычный режим работы
Общество 19:33
Azercell запускает новый интернет-роуминг пакет
ИКТ 19:28
В Армении возобновили дело против племянника экс-президента Саргсяна
Армения 19:10