БАКУ /Trend/ - Европарламент принял резолюцию по Азербайджану.

В документе есть специальный пункт по беженцам и вынужденным переселенцам. В документе содержится призыв поддержать серьезные усилия правительства по поддержке многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В документе также подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим союзником Евросоюза в области энергетики.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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