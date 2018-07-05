Президент Азербайджана: Увеличение потребления электроэнергии в связи с жаркой погодой не может быть причиной аварии на ТЭС

БАКУ /Trend/ - Увеличение потребления электроэнергии в связи с жаркой погодой не может быть причиной аварии, ее расследует Государственная комиссия, созданная в связи с аварией на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция» в Мингячевире.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Президент Ильхам Алиев сказал, что погодные условия не могут быть причиной аварии.

«Некоторые связывают это с жаркой погодой. Существуют и более жаркие страны, чем мы. Там таких аварий не происходит. А когда происходят, то энергетическая система не оседает. Ещё раз говорю, авария может произойти. Должны проводиться работы по устранению последствий аварии, и они проводятся. Однако выход из строя энергетической системы всей страны из-за одной аварии – это, мягко сказать, большая ошибка», - отметил Президент Азербайджана.

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