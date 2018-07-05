Виновные в аварии на ТЭС в Мингячевире понесут наказание - депутат

5 июля 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Виновные в аварии, произошедшей на ТЭС в Мингячевире, непременно будут наказаны, согласно поручению Президента Азербайджана. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на совещании, проведенном в связи с ситуацией в энергосистеме страны.

По словам депутата, авария может произойти в любой сфере, и никто от этого не застрахован. «Мы читаем новости о том, что в США, ведущем государстве мира, в течение года происходят страшные аварии. Слышим, что подобные аварии случаются и в европейских странах. Но почему-то находящиеся в оппозиции силы пытаются использовать в политических целях самые незначительные события, стихийное бедствие или дорожное происшествие», - сказал Мамедов.

Депутат с сожалением отметил, что некоторые представители радикальной оппозиции не преминули политизировать аварию, произошедшую в Мингячевире, озвучивая определенные призывы внутри страны, высказывая необдуманные мнения. «Выдвигающие необоснованные мнения в связи с произошедшими событиями, преследуют цель формирования недоверия к государству, но они никогда не смогут добиться этого. Потому что безопасность Азербайджанского государства и его граждан защищена на достаточно высоком и устойчивом уровне. И эти грязные цели так и останутся нереализованными», - отметил Мамедов.

Отметим, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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