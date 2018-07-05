Азербайджан с честью и достоинством вышел из трудного испытания - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Ни одно государство в мире не застраховано от стихийных бедствий и каких-либо аварий. Даже в развитых странах происходят стихийные бедствия, аварии, которые наносят большой ущерб. Но главным в этой ситуации является быстрое устранение последствий бедствий, аварий, зрелое отношение государственных органов и простых граждан к произошедшему, их солидарность.

Об этом сказал в четверг Trend член политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

По его словам, для быстрого устранения проблем в энергоснабжении Азербайджана вследствие аварии на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире по поручению Президента Азербайджана была создана Государственная комиссия, были мобилизованы соответствующие структуры. Таким образом, были устранены возможные еще более крупные проблемы, было восстановлено энергоснабжение страны.

Рагимзаде отметил, что на вчерашнем совещании глава государства напомнил о задачах, стоящих перед Госкомиссией, и сказал о важности выявления причин аварии.

«Одна из главных задач - внести предложения о мероприятиях и подготовить план мероприятий для того, чтобы такие аварии не повторились в будущем. Президент Азербайджана, отметивший что «все виновные в аварии на подстанции «Азербайджанская теплоэлектростанция» в Мингячевире лица должны быть выявлены и наказаны», особо внимательно относится к происшествию и держит ситуацию на контроле. Конечно, стоит особо подчеркнуть отношение людей к этому вопросу. Последние несколько дней не только министерство по чрезвычайным ситуациям и органы внутренних дел осуществили срочные и неотложные мероприятия, но простые люди также продемонстрировали ответственность, настоящую гражданскую солидарность. Одним словом, наше государство и общество с честью и достоинством вышли из этого трудного испытания», - отметил Рагимзаде.

Главный редактор газеты добавил, что нашлись и такие, кто воспользовался данным происшествием в своих личных интересах, своих грязных намерениях.

«К сожалению, некоторые оппозиционные элементы в стране, а также проживающие за рубежом «соотечественники» с армянской натурой попытались вновь в какой-либо форме «воспользоваться» случившимся для своей выгоды. Обращаясь с криминальными призывами к людям через социальные сети, они, вновь выполняя заказы «своих хозяев», постарались вызвать растерянность. Но они забыли, что сейчас азербайджанское общество не такое, каким было в 1991-1992 годах. Время изменилось, такого рода лжи не верят», - отметил Рагимзаде.

По его словам, у таких людей лишь одно имя - изменник, предатель. Рагимзаде добавил, что местом для таких людей, «живущих» за счет денег армян и проармянских кругов, является свалка истории.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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