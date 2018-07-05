В основе гражданской солидарности - вера в Президента Азербайджана и его деятельность - депутат

БАКУ /Trend/ - Энергосистема ни одной страны не застрахована полностью от возможных аварий. В особенности такие случаи могут произойти при экстремальных ситуациях.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу.

Депутат напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с аварией на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире вчера провел совещание.

По его словам, Президент на совещании дал серьезные поручения.

«Быстрое устранение последствий аварии еще раз показало, что интеграция энергических коммуникаций Азербайджана с соседними странами была своевременным и стратегически дальновидным шагом. В связи с этим Президент Ильхам Алиев выразил благодарность России и Грузии. Глава государства для расследования причин возникших проблем создал Государственную комиссию. Эта комиссия, несомненно, проинформирует как Президента Азербайджана, так и общество об итогах расследования»», - сказал Бабаоглу.

Бабаоглу выразил сожаление в связи с тем, что в результате ошибок некоторых работающих в энергетическом секторе лиц не удалось скоординировать деятельность локальных источников энергии, и добавил, что таким образом авария в одном блоке оказала отрицательное влияние на энергоснабжение всей страны.

По его словам, Президент Ильхам Алиев сказал, что причины аварии должны быть расследованы и допущенные ошибки должны быть устранены, чтобы в дальнейшем в Азербайджане не происходили такого рода аварии.

«Это происшествие действительно показало, что народ Азербайджана способен проявлять в чрезвычайных ситуациях хладнокровие, люди в сложных ситуациях могут оказать поддержку друг другу. Это является примером солидарности граждан Азербайджана. Президент, высоко оценив на совещании такое поведение азербайджанского общества, отметил, что общество Азербайджана – это зрелое общество, которое способно с пониманием относиться к случившемуся», - добавил Бабаоглу.

Депутат сказал, что сегодня в Азербайджане действительно существует гражданская солидарность. Бабаоглу отметил, что в основе этой солидарности вера в Президента Азербайджана и его деятельность. Потому что граждане Азербайджана знают, что для обеспечения энергетической безопасности страны на протяжении многих лет проводится последовательная целенаправленная политика, и эта политика обеспечивает устойчивое энергоснабжение Азербайджана. Как отметил Президент Ильхам Алиев, азербайджанское общество с честью смогло выйти из этого трудного испытания.

«Это также было своего рода испытанием для электроэнергетической системы Азербайджана. В результате аварии были выявлены возможные и существующие пробелы. Глава государства отметил на совещании, что для устранения этих пробелов все стратегические объекты должны быть обеспечены мобильными электрогенераторами. В то же время зарубежные аудиторы должны дать оценку системы энергоснабжения страны», – добавил главный редактор газеты.

По его словам, все это, несомненно, послужит оздоровлению энергетического сектора и в будущем будет исключена вероятность возникновения подобных проблем.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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