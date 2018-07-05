В ходе учений ВС Азербайджана выполнены боевые стрельбы в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)

5 июля 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся этап широкомасштабных учений ВС Азербайджана с боевой стрельбой в ночное время, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также боевые самолеты и вертолеты, участвующие в учениях, проводимых в ночное время и в условиях ограниченной видимости, точно и профессионально выполнили боевые стрельбы.

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