Президент Ильхам Алиев: Здравоохранение - одна из приоритетных сфер в Азербайджане (версия 2)

5 июля 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Глава государства выразил удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), руководимой генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Всемирная организация здравоохранения всегда поддерживала инициативы и усилия Азербайджана и этот визит Тедроса Адханома Гебрейесуса важен с точки зрения дальнейшего укрепления связей.

Подчеркнув, что здравоохранение - одна из приоритетных сфер в Азербайджане, глава государства сказал, что в последние годы в стране была проделана большая работа в этой сфере, построено много новых больниц и медицинских центров.

Президент Ильхам Алиев с чувством удовлетворения отметил, что сейчас в каждом городе Азербайджана функционируют учреждения, охватывающие все необходимые медицинские услуги, оснащенные самым современным оборудованием. Все эти работы оказали свое положительно влияние на увеличение среднего возраста и сокращение детской смертности. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в успешном продолжении и впредь сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в первую очередь поздравил главу государства с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления.

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о работах, проводимых в связи с сотрудничеством между Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном. Коснувшись реформ, проведенных в Азербайджане в сфере здравоохранения, строительства в стране самых современных медицинских учреждений, гость оценил успехи, достигнутые в этом направлении, как результат большого внимания и заботы Азербайджанского государства и лично Президента Ильхама Алиева о здравоохранении.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рассказал и о высокой государственной заботе, проявляемой в стране о беженцах и вынужденных переселенцах, сказал, что опыт Азербайджана в этой сфере может быть примером для многих европейских стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра
Политика 19:12
Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Халилова орденом "Шохрат"
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев присвоил Тарлану Горчу почетное звание "Заслуженный деятель искусств"
Политика 18:51
Тамара Синявская награждена орденом "Шараф"
Политика 18:50
Президент Ильхам Алиев: Здравоохранение - одна из приоритетных сфер в Азербайджане
Политика 15:52
Президент Ильхам Алиев: Мощная экономическая инфраструктура Азербайджана создает финским компаниям хорошие возможности для активной работы в стране
Политика 11:48
Лента новостей
В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра
Политика 19:12
Во Франции предупредили об угрозе аварий на ядерных объектах
Европа 19:07
В основе гражданской солидарности - вера в Президента Азербайджана и его деятельность - депутат
Политика 19:05
Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Халилова орденом "Шохрат"
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев присвоил Тарлану Горчу почетное звание "Заслуженный деятель искусств"
Политика 18:51
Тамара Синявская награждена орденом "Шараф"
Политика 18:50
Сегодня возобновится подача воды в ряде бакинских поселков
Общество 18:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Одна из главных целей - воспитать в Азербайджане выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда
Политика 18:30
Армянские вечера Соловьёва: кто стоит за нападками на российского депутата Савельева?
Точка зрения 18:06