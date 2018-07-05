МИД Армении выступает с заявлениями, напоминающими эру Саргсяна - Хикмет Гаджиев

5 июля 2018 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Армении выступает с заявлениями, напоминающими эру Саргсяна.

Об этом в четверг в своей статье, опубликованной в журнале Euractive, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"С сожалением следует отметить, что последние заявления министерства иностранных дел Армении не демонстрируют конструктивный взгляд на решение армяно-азербайджанского конфликта и развитие региона. Министерство иностранных дел Армении в своих напоминающих эру Саргсяна заявлениях выступает лишь с необоснованными претензиями к соседним государствам, не думая о будущем", - отметил Гаджиев.

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