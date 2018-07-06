Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции (версия 2)

6 июля 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двадцатая годовщина создания Конституционного суда совпала с годом, когда отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, и эти две важные даты наглядно демонстрируют то, что азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции.

Об этом говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, направленному коллективу Конституционного суда. Поздравительное послание главы государства было зачитано в пятницу помощником главы государства по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующим отделом Фуадом Алекскеровым, в ходе международной конференции на тему "Правовое государство и конституционное правосудие: ценности и приоритеты", посвященной 20-летнему юбилею со дня создания Конституционного суда Азербайджана.

«Уважаемые судьи и работники Конституционного суда! Поздравляю вас с 20-летним юбилеем Конституционного суда Азербайджана. 20-я годовщина создания Конституционного суда совпала с годом, когда отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, и эти две важные даты наглядно демонстрируют то, что азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции.

Развитие идей конституционализма в независимом Азербайджане непосредственно связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Подготовленная под руководством великого лидера и принятая всенародным голосованием 12 ноября 1995 года Конституция Азербайджана заявила о намерении азербайджанского народа построить правовое, демократическое, светское государство, и закрепила обеспечение прав человека как высшую цель государства. Создание в 1998 году Конституционного суда с целью обеспечения верховенства основного закона стало очередным важным этапом конституционных реформ.

Своей деятельностью Конституционный суд как верховный конституционный орган правосудия сыграл значимую роль в обеспечении стабильности правовой системы Азербайджана, его продолжительном развитии, интеграции национального законодательства в современную мировую правовую систему, дальнейшем повышении правовой культуры в обществе, стал надежным гарантом прав человека.

Уверен, что Конституционный суд, являющийся активным участником процесса строительства правового государства в Азербайджане и впредь продолжит вносить свой вклад в развитие демократических и правовых ценностей в стране.

Еще раз поздравляю вас, и желаю новых успехов в вашей деятельности, направленной на обеспечение верховенства Конституции», - говорится в послании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции
Политика 12:49
Народ смог услышать от Президента Азербайджана, то, что хотел - Айдын Гулиев
Политика 03:06
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения между SOCAR и Equinor
Энергетика 5 июля 21:10
В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра
Политика 5 июля 19:12
Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Халилова орденом "Шохрат"
Политика 5 июля 18:53
Президент Ильхам Алиев присвоил Тарлану Горчу почетное звание "Заслуженный деятель искусств"
Политика 5 июля 18:51
Лента новостей
Песков назвал готовность Путина и Трампа к встрече позитивным фактом
Россия 14:01
Турпоток из Ирана в Турцию за последние 16 лет вырос почти в шесть раз
Туризм 13:49
Еврокомиссия о возможности финансирования научного проекта Азербайджана
ИКТ 13:46
На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 13:43
Лавров проводит в Вене встречу с Зарифом по иранской ядерной программе
Россия 13:33
ЕС должен сделать всё возможное для прекращения армянской оккупации азербайджанских земель - европарламентарий
Нагорно-карабахский конфликт 13:32
ЕБРР обнародовал сроки определения окончательного объёма кредита для TAP (Эксклюзив)
Энергетика 13:30
МВД Узбекистана проводит тендер на покупку дизельных генераторов
Тендеры 13:26
Российские нефтегазовые компании начали разведку на шельфе в Сирии
Россия 13:25